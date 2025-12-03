Turismo: Periodistas nacionales visitaron Cabo Vírgenes

La Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, junto a la Fundación Por el Mar, acompañó un viaje de prensa a Cabo Vírgenes con el objetivo de seguir posicionando el destino en medios nacionales y destacar la importancia de proteger el ecosistema marino que alberga a los pingüinos magallánicos.

La acción se enmarca en la estrategia de comunicación que la provincia impulsa para fortalecer su presencia en la agenda turística nacional. En esta oportunidad participaron dos periodistas con vínculo patagónico: Gisela Busaniche, oriunda de Río Gallegos y actual integrante de Telefe y Radio con Vos; y Pablo Bizón, redactor de Clarín, quien vivió durante dos años en Santa Cruz. Ambos realizaron un recorrido completo para generar contenidos que se difundirán en un momento clave de la temporada.

En representación del Gobierno Provincial, la Secretaría de Estado de Turismo brindó el acompañamiento técnico necesario para que los periodistas conocieran en profundidad la riqueza histórica y natural del lugar, desde los orígenes de la ciudad del Nombre de Jesús hasta los relatos de buscadores de oro, navegantes y corsarios que forman parte de la identidad de la zona.

Durante la visita, los comunicadores recorrieron la Estancia Monte Dinero, la Pingüinera, el kilómetro 0 de la Ruta 40, el Café “Al Fin y Al Cabo”, el sector argentino de Punta Dungeness y el Faro, donde también visitaron su museo. Este faro, además, integra el nuevo producto turístico que la provincia está desarrollando: la Ruta de los Faros, Navegantes y Corsarios, un circuito que busca poner en valor la historia marítima y el patrimonio costero del litoral santacruceño.

El viaje permitió que los periodistas vivieran la experiencia local de primera mano, entre fauna silvestre, atractivos naturales y relatos que reflejan la memoria del territorio.

Con iniciativas como esta, el Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria continúa impulsando la promoción de sus atractivos y consolidando a Cabo Vírgenes como un destino auténtico, exclusivo y de alto valor natural y cultural.