Turismo invitó a recorrer nuestra historia con un circuito especial

En el marco del 124° aniversario de la ciudad, la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Subsecretaría de Turismo, concretó el circuito guiado “Un día en la historia”, poniendo en valor a los protagonistas y lugares que marcaron la historia de nuestra localidad.

La actividad se concretó este sábado 15 de noviembre mediante un recorrido realizado junto al servicio de transporte de Urbano, que inició desde la zona costera, sitio emblemático donde se produjo el desembarco del Capitán Ezequiel Guttero, e incluyó una visita guiada al museo de la Escuela Nº14 “20 de Noviembre”.

El circuito también contó con la presencia de autoridades provinciales, entre ellas la directora de la Agencia de Turismo de Casa Santa Cruz y la directora de Turismo de la provincia, Mercedes Zavalía, quien arribó a la ciudad para cumplir una agenda oficial y fue especialmente invitada por el área municipal para compartir la experiencia.

En este marco, Valeria Negro, subsecretaria de Turismo sostuvo que el objetivo de esta propuesta es mostrar la historia de la ciudad de una manera diferente. Para ello, el personal del área se caracterizó con vestimenta de época, representando a diferentes protagonistas de la historia.

“En cada estación se representa qué familia vivía, de qué forma vivía, cómo se vestían también y se hace un pasaje también de la historia de esa forma como para que la gente lo pueda vivenciar de otra manera y explorar el circuito histórico, no de la forma convencional que siempre lo hacemos”, sostuvo.

Finalmente destacó que la actividad contó con muy buena recepción por parte de la comunidad, y despertó interés en instituciones educativas. “Nos pone contentos porque es contarlo de otra forma y que llegue a distintos públicos”, puntualizó.