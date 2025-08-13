Turismo impulsa la capacitación de Guías Idóneos en localidades de toda la provincia

La Secretaría de Estado de Turismo de la provincia de Santa Cruz, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, a través del área de Capacitación, Formación y Calidad Turística, anuncia el inicio de una nueva instancia de formación destinada a Guías Idóneos, con el objetivo de fortalecer la oferta turística y promover el desarrollo local.

Esta capacitación se llevará a cabo en modalidad virtual y presencial, alcanzando a las localidades de la costa: Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, Caleta Olivia, Puerto Deseado y Puerto San Julián. Asimismo, se incorporan Jaramillo–Fitz Roy, las localidades del noroeste como Perito Moreno, Los Antiguos y Lago Posadas, y del centro de la provincia Gobernador Gregores.

El programa tiene como meta potenciar el compromiso con la educación, el desarrollo y el crecimiento turístico de Santa Cruz, brindando herramientas que permitan a las y los participantes ofrecer servicios de calidad, y experiencias enriquecedoras a visitantes de todo el país y del mundo. Esta nueva instancia de capacitación comenzará el lunes 18 de agosto.

Desde el Gobierno de Santa Cruz se continúa trabajando de manera sostenida, para impulsar el turismo como motor de crecimiento, diversificación productiva y generación de oportunidades para las comunidades de toda la provincia.