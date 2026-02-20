Turismo articula tareas de mantenimiento en el circuito de pasarelas del Glaciar Perito Moreno

La Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, informa que desde comienzos del mes de febrero, se avanza en la coordinación y puesta en marcha de tareas de mantenimiento y mejoramiento en distintos tramos de las pasarelas ubicadas frente al Glaciar Perito Moreno, en el Parque Nacional Los Glaciares.

En ese marco, el secretario de Estado de Turismo, Diego Gamboa, mantuvo reuniones de trabajo con el intendente del Parque Nacional, Horacio Pelozo y el gerente operativo de Nativos de la Patagonia S.A., Federico Marpegán —empresa concesionaria de la unidad turística frente a pasarelas, con el objetivo de articular el inicio y seguimiento de las intervenciones para así garantizar condiciones adecuadas de seguridad y transitabilidad, en uno de los principales atractivos naturales del país.

Las acciones actualmente en ejecución surgen del relevamiento realizado por la Administración de Parques Nacionales, que comunicó a las autoridades provinciales la necesidad de avanzar con estas mejoras. A partir de ello, el Estado actuó inmediatamente y se coordinó con el concesionario la planificación e implementación de los trabajos bajo un esquema de seguimiento conjunto.

Cabe destacar que esta intervención por parte del concesionario de la Unidad Turística Ventisquero Moreno se desprende del contrato original, mediante el cual se generó la obligación de proceder con estos trabajos y la Secretaría de Estado de Turismo provincial vela por el correcto cumplimiento de los mismos.

Actualmente, los trabajos ya se encuentran en ejecución y consisten en tareas puntuales de mantenimiento preventivo y correctivo sobre sectores que presentaban desgaste por el uso intensivo y las condiciones climáticas propias de la zona.

El objetivo principal de estas tareas es reforzar las condiciones de seguridad para los miles de visitantes que diariamente recorren uno de los principales atractivos naturales de la provincia, garantizando una experiencia turística acorde a los estándares de calidad que caracterizan a Santa Cruz como destino internacional.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de Santa Cruz, de sostener y fortalecer la infraestructura vinculada al desarrollo turístico provincial. A través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, se continúa trabajando de manera articulada para acompañar el crecimiento sostenido de El Calafate y garantizar al Glaciar Perito Moreno como uno de los destinos más emblemáticos de la provincia y del país.