Tu Salud es Prioridad: testeos rápidos, confidenciales y gratuitos en la CSS

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Caja de Servicios Sociales (CSS), en el marco de una articulación estratégica con el Ministerio de Salud y Ambiente, informa a sus afiliados y a la comunidad sobre la disponibilidad de un espacio para la realización de testeos rápidos, gratuitos y confidenciales de VIH y Sífilis.

Este testeo permite obtener resultados en pocos minutos, facilitando el diagnóstico temprano. La detección precoz es fundamental para un tratamiento efectivo y para garantizar la calidad de vida. Es importante remarcar que garantizamos un entorno de estricta confidencialidad.

Testeos rápidos de VIH y Sífilis.

-Fecha: Miércoles 3 de diciembre del 2025

-Horario: De 09:00 a 13:00 horas.

-Lugar: Sede Central de la CSS.

-Dirección: Chacabuco N°60, Río Gallegos.

Esta iniciativa refuerza el compromiso del Gobierno de Santa Cruz en la promoción de la salud sexual y en la prevención integral de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).