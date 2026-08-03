Tres Lagos celebró su 53º aniversario con entrega de terrenos y la declaración de Huésped de Honor al gobernador Claudio Vidal

La comisión de fomento conmemoró un nuevo aniversario con una jornada de celebración que reunió a vecinos, autoridades provinciales y locales.

La Comisión de Fomento de Tres Lagos celebró su 53º aniversario con una jornada que combinó el reconocimiento a la historia de la localidad con una serie de anuncios y acciones destinadas a fortalecer su crecimiento.

Las actividades comenzaron con el acto protocolar y el izamiento de las banderas en el Salón Comunal, donde autoridades provinciales, representantes de instituciones y vecinos participaron del homenaje a la comunidad y reafirmaron el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo de la localidad.

Claudio Vidal fue declarado Huésped de Honor

En el marco del bloque de anuncios oficiales, la presidenta de la Comisión de Fomento de Tres Lagos, Nayla Fernández, entregó al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, la copia del decreto mediante el cual fue declarado Huésped de Honor, en reconocimiento a su visita institucional durante una fecha tan significativa para la comunidad.

La distinción marcó el inicio de una agenda de anuncios y acciones conjuntas entre la Provincia y la Comisión de Fomento, orientadas a continuar impulsando el crecimiento productivo, habitacional y de infraestructura de Tres Lagos.

Al momento de tomar la palabra Vidal recordó que desde hace años veía en Tres Lagos un enorme potencial de crecimiento que hoy se está materializando

“Hace algunos años veía un potencial enorme, además de la calidad de su gente, del carisma y de las ganas de crecer. Hoy las cosas empiezan a verse”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó la reciente entrega de viviendas, la construcción de nuevas soluciones habitacionales y las políticas destinadas a facilitar el acceso a tierras tanto para familias como para quienes desean emprender actividades comerciales.

También expresó que. Si bien “siempre faltan cosas por hacer, y más aún en una localidad que sigue creciendo” los logros y avances siempre llegan “con paciencia y con tiempo”.

Entrega de terrenos para fortalecer el desarrollo local

Uno de los momentos más importantes de la jornada fue la entrega de terrenos realizada por el Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Agrario Provincial, destinada a brindar respuestas concretas a la demanda habitacional y promover el desarrollo económico de la localidad.

En total se adjudicaron 10 terrenos, de los cuales 8 fueron destinados a la construcción de viviendas para familias de Tres Lagos, mientras que los dos restantes fueron asignados para uso comercial, con el objetivo de fomentar nuevos emprendimientos y generar oportunidades de crecimiento para la comunidad.

Asimismo, durante el acto se destacó que las solicitudes correspondientes a estas adjudicaciones fueron presentadas entre los años 2019 y 2025 y evaluadas de manera conjunta por la Dirección General de Tierras y la Comisión de Fomento, conforme a los expedientes administrativos correspondientes, garantizando transparencia y objetividad en el proceso de selección de los beneficiarios.

Trabajo conjunto para el crecimiento de Tres Lagos

Durante la ceremonia se puso de relieve el trabajo articulado entre el Gobierno Provincial y la Comisión de Fomento para avanzar en políticas que contribuyan al desarrollo de Tres Lagos, mediante acciones vinculadas al acceso a la tierra, la planificación urbana y el fortalecimiento de la infraestructura y el sector productivo.

Las autoridades coincidieron en la importancia de continuar generando herramientas que permitan mejorar la calidad de vida de los vecinos y acompañar el crecimiento sostenido de la localidad.

Almuerzo popular

Como parte del cierre de los festejos, se trasladaron al Salón de Encuentros Regionales, donde se llevó adelante un almuerzo popular que reunió a vecinos, instituciones y autoridades en un espacio de encuentro y celebración.

La jornada concluyó con un clima de participación comunitaria, reflejando el espíritu de una localidad que celebra un nuevo aniversario mirando hacia el futuro, con obras, acciones concretas y el compromiso de seguir construyendo oportunidades para todos sus habitantes.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios/Subsecretaría de Gerencia de Producción y Contenidos.