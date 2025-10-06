Tres detenidos tras un ataque armado contra un edificio sindical en Pico Truncado

La Policía de Santa Cruz detuvo a tres hombres acusados de realizar disparos contra un edificio sindical en Pico Truncado. En un rápido operativo, se secuestraron armas, municiones, vehículos y diversos elementos vinculados a la investigación. Los detenidos permanecen incomunicados por orden judicial.

Un grave hecho de violencia se registró en la ciudad de Pico Truncado, donde tres hombres a bordo de un vehículo efectuaron disparos contra un edificio sindical. El ataque, que generó conmoción en la comunidad, derivó en un amplio despliegue policial que permitió la detención de los sospechosos en pocas horas.

El operativo estuvo a cargo de la División de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte (DDI Pico Truncado) y culminó con el secuestro de un arma de fuego, municiones, vehículos y varios elementos de interés para la causa. Durante la requisa del rodado se halló una pistola BERSA calibre 9 mm con cargador y 15 cartuchos, una vaina servida, un cuchillo con vaina y prendas de vestir.

Por disposición del Juzgado Provincial de Instrucción N°1, a cargo del Dr. Leonardo Pablo Cimini, y la Secretaría Penal de la Dra. Daniela Vargas de la Fuente, los tres detenidos —todos con domicilio en Pico Truncado— fueron incomunicados mientras avanza la investigación.

Posteriormente, se realizaron allanamientos simultáneos en tres viviendas vinculadas a los sospechosos. Allí se incautaron 33 municiones calibre 9 mm, estuches de armas, vainas servidas, seis teléfonos celulares, herramientas, una mira telescópica, rollos de cable de cobre, precintos y una chapa patente. En una de las viviendas se encontró además una motocicleta Yamaha con signos de adulteración en el número de motor, lo que abre nuevas líneas de investigación.

El operativo fue coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, encabezado por Pedro Prodromos, y supervisado por el Comisario Mayor Pablo Méndez, jefe del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte. También participaron efectivos de la División Fuerzas Especiales Zona Norte y la División de Investigaciones de Caleta Olivia.