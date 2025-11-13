Tres detenidos en Caleta Olivia tras allanamientos por presunta comercialización de drogas

Durante una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de Caleta Olivia, la Policía detuvo a tres personas y secuestró cocaína, marihuana y diversos elementos vinculados al fraccionamiento y venta de estupefacientes. La investigación fue llevada adelante por el Departamento de Investigaciones Zona Norte, con intervención del Ministerio Público Fiscal.

Tres allanamientos se llevaron a cabo en la localidad de Caleta Olivia en el marco de una causa por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Como resultado del operativo, tres personas fueron puestas a disposición de la Justicia.

Las diligencias se concretaron luego de una exhaustiva investigación y recolección de pruebas por parte del Departamento de Investigaciones Zona Norte, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal. Tras evaluar los elementos reunidos, el juez interviniente libró las órdenes correspondientes, que permitieron obtener resultados positivos.

En los domicilios allanados se secuestraron envoltorios con clorhidrato de cocaína y marihuana, además de dos balanzas de precisión, cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo, semillas de cannabis sativa, una pipa metálica, un posnet de MercadoPago y distintos elementos de corte, todos considerados de interés para la causa.

Desde la fuerza policial se destacó el trabajo coordinado entre las distintas divisiones, resaltando el compromiso de los equipos de investigación e inteligencia en la lucha contra el narcotráfico y en el fortalecimiento de la seguridad de la comunidad caletense.