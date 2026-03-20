“Travesía Infinita”: arte patagónico en la Casa del Bicentenario

La exposición “Travesía Infinita” se presenta en la Casa Nacional del Bicentenario, donde reúne a 22 artistas patagónicos en una propuesta que acerca el arte contemporáneo regional a la Ciudad de Buenos Aires.

El acto inaugural contó con la participación de Gastón Pulero y Octavio Bence, junto a representantes de distintas casas de provincia como Tierra del Fuego, Neuquén y Catamarca.

Además, la Casa de Santa Cruz estuvo presente a través de la jefa del Departamento de Turismo y Cultura, Valentina García Stur, quien recorrió la exposición y dialogó con los artistas.

La jornada incluyó además la presentación de la cantante lírica Belén Zapata, cuya interpretación acompañó el espíritu de la propuesta artística.

Una experiencia que integra todos los sentidos

Con curaduría general de Mercedes Guanzioli, la muestra ocupa el segundo piso del espacio cultural y plantea un recorrido por diversas expresiones del sur argentino desde una mirada contemporánea y sensorial.

A través de una amplia variedad de técnicas y lenguajes, la exposición invita al público a sumergirse en universos visuales vinculados al territorio patagónico. La propuesta se complementa con una experiencia olfativa desarrollada por Diana Avellaneda, junto a su equipo, que incorpora aromas del sur como parte del recorrido.

Esta dimensión sensorial genera un diálogo entre las obras y el entorno, enriqueciendo la experiencia del visitante y ampliando la forma de percibir el arte.

Presencia santacruceña

Entre los artistas participantes se destacan referentes de distintas localidades de Santa Cruz como Horacio Córdoba, Pablo Bozo Álvarez, Marcela Luna, Noelia Villacorta y Rolando Suárez.

Sus obras abordan, desde distintas perspectivas, elementos característicos de la región como la flora, la fauna y los paisajes santacruceños, consolidando una fuerte identidad territorial dentro de la muestra.

Fechas y horarios

La muestra podrá visitarse hasta el 26 de abril, de miércoles a domingos, de 15 a 20 horas, en la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985, CABA), con entrada libre y gratuita.