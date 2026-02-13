Trata de personas: delinean acciones conjuntas para la prevención en fronteras y aeropuertos

Referentes de distintos organismos llevaron adelante una reunión en la Secretaría de Estado de Políticas para la Igualdad e Integración con el objetivo de generar un espacio de encuentro y articulación en pos de prevenir la trata y explotación de personas accesos de ingreso y egreso del territorio provincial.

Durante la reunión se debatieron aspectos vinculados al rol que viene desempeñando la Dirección Nacional de Migraciones en los pasos fronterizos y en los aeropuertos de la provincia, destacándose la importancia de fortalecer los controles y la detección temprana de posibles situaciones de vulnerabilidad.

En este sentido, se remarcó la necesidad de conformar una mesa de trabajo integrada por diferentes actores y organismos del Estado Provincial, con el fin de optimizar y agilizar los mecanismos de intervención ante posibles casos de trata y explotación.

Se acordó que durante el mes de marzo se realizarán visitas a la zona de frontera, y se avanzará en un esquema de formación conjunta entre la Dirección de Trata y Explotación, la División de Trata de la Policía y la Delegación de la Dirección Nacional de Migraciones en Río Gallegos, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales en materia de prevención, detección temprana e intervención.

Participó del encuentro el subsecretario de Políticas de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Rubén Fernández; la directora de Trata y Explotación, Marcela Acuña; el delegado de Migraciones en Río Gallegos, Jorge Ibarra, junto a Diana Camila Mamani y Aracelli Gonzales – personal del área- y la oficial inspector de la División Trata de Personas Sur, Camila Marlene Goetta.