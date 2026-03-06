Tras un nuevo hecho de vandalismo en el CPES N°46, Educación intervino de forma inmediata y reparó los daños

El Consejo Provincial de Educación informa que fueron reparados los daños provocados por un nuevo hecho de vandalismo ocurrido durante la madrugada de este miércoles 4 de marzo en el Colegio Provincial de Educación Secundaria N°46 de la localidad de El Calafate, por lo que las clases se desarrollan nuevamente con normalidad.

El ataque afectó la térmica general del sistema eléctrico del establecimiento, un sector que ya había sido dañado días atrás y que había sido reparado recientemente. Esta situación provocó momentáneamente la interrupción del suministro eléctrico y de calefacción, motivo por el cual se dispuso preventivamente la suspensión de las actividades durante el turno mañana.

Ante este hecho, la cartera Educativa intervino de manera inmediata y, junto al personal técnico de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), llevó adelante nuevamente la reparación y reposición de la térmica, restableciendo el sistema eléctrico del edificio y garantizando las condiciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades escolares.

Las autoridades educativas manifestaron su profunda preocupación por la reiteración de este tipo de hechos, ya que no solo dañan un edificio público, sino que afectan directamente a toda la comunidad educativa, interrumpiendo el normal desarrollo de las clases y perjudicando a estudiantes, docentes y trabajadores de la institución.

Cabe señalar que, tras el episodio anterior, ya se había dispuesto la colocación de una reja de protección en el sector afectado como medida preventiva. Sin embargo, el nuevo ataque se produjo antes de que pudiera concretarse dicha intervención.

Desde el Consejo Provincial de Educación se reiteró el repudio a estos actos de vandalismo y se reafirmó el compromiso de continuar trabajando para garantizar condiciones seguras y adecuadas en las instituciones educativas de la provincia.