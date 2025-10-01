Transporte realizó 540 controles vehiculares en Las Heras y La Esperanza

La Subsecretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, llevó a cabo operativos de fiscalización y control en distintas rutas provinciales y nacionales, los días 22, 23 y 24 de septiembre.



Dichos procedimientos se desarrollaron en la zona de Las Heras (Rutas Provinciales N°18 y 43), en conjunto con la Policía Caminera, y en La Esperanza, con emplazamiento sobre la Ruta Nacional N°40, en el desvío hacia El Calafate y Río Turbio.



Durante los distintos controles se verificaron un total de 540 vehículos, pertenecientes al transporte de personal y de cargas de diversas empresas.



Como resultado, se labraron ochenta y ocho (88) actas de infracción y se realizaron tres (03) retenciones por incumplimientos a la Ley de Transporte, la Ley de Tránsito y la normativa de Seguridad Vial.



-En La Esperanza se controlaron 90 vehículos, se labraron 7 actas y 75 procedimientos de control de alcoholemia con resultado negativo.



-En Las Heras se controlaron 450 vehículos, se labraron 81 actas y se realizaron 3 retenciones.



La Subsecretaría de Transporte agradece la colaboración y predisposición de la Policía Provincial en estos operativos conjuntos, que tienen como objetivo garantizar la regularización y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de transporte, velando por la seguridad de todos los ciudadanos.



De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de la Producción, reafirma su compromiso con el control, la seguridad vial y el fortalecimiento de un transporte ordenado, seguro y responsable para toda la provincia.