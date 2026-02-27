Transporte avanza en un relevamiento técnico del aeródromo de Gobernador Gregores

En el marco del plan de fortalecimiento de la conectividad aérea regional, el subsecretario de Transporte, Rubén Segura, junto al director General de Desarrollo Aéreo, Andrés Casanova, realizaron una visita técnica este martes al Aeródromo de Gobernador Gregores.

Del recorrido participó también la intendente Carina Bosso y la jefa del aeropuerto, dependiente de la A.N.A.C., Karina Mujica. El objetivo principal de la jornada fue efectuar un relevamiento integral de las instalaciones e infraestructura aeroportuaria para determinar las prioridades de inversión y los pasos necesarios para la puesta en valor definitiva del predio.

Diagnóstico y prioridades operativas

Durante la inspección, se analizaron las falencias críticas que actualmente limitan la operatividad, resultado de años de abandono, el cual resulta vital para la zona centro de Santa Cruz, especialmente en materia de evacuaciones aeromédicas y conectividad sanitaria durante los meses invernales.

Se constató que la pista pavimentada original, de aproximadamente 2.200 metros, se encuentra fuera de servicio debido a su estado general, por lo que las operaciones se realizan de manera limitada sobre una pista de tierra de unos 1.500 metros.

También se identificaron necesidades de intervención en el edificio de la aerostación. En materia de seguridad operativa, se revisó el estado del alambrado perimetral y de las barreras guardaganado, elementos fundamentales para garantizar condiciones adecuadas de operación.

En ese sentido, el director general de Desarrollo Aéreo, Andrés Casanova, señaló que “este relevamiento nos permite tener un diagnóstico preciso sobre el estado actual del lugar y avanzar en un plan de mejoras que priorice la conectividad y la respuesta ante emergencias en la zona centro de la provincia”.

Desde el Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, se trabaja en asumir un rol activo bajo los nuevos estándares de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil, con el fin de acelerar las inversiones de modernización y asegurar la sostenibilidad del sistema aeronáutico regional.