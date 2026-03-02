Transformación educativa, obras en marcha y diálogo gremial: los ejes que destacó Iris Rasgido

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, destacó el mensaje brindado por el gobernador Claudio Vidal durante la apertura del 53° Período Legislativo, subrayando la inversión en infraestructura escolar, la finalización de obras abandonadas y la continuidad del diálogo con el sector docente.

El acto se desarrolló en el Centro Polivalente de Arte N° 1 de Río Gallegos y fue presidido por el vicepresidente primero de la Honorable Cámara de Diputados, Javier Jara. También estuvieron presentes legisladores provinciales y nacionales, integrantes del Gabinete, autoridades judiciales, representantes de fuerzas de seguridad e invitados especiales.

En ese marco, Rasgido sostuvo que el discurso del mandatario “no solamente dio cuenta de lo que este gobierno ha avanzado en términos de transformación de la provincia de Santa Cruz, sino que también permitió tener claridad respecto de la proyección para 2026”.

La titular de la cartera educativa remarcó que la transformación de la matriz productiva planteada por el Gobernador implica “un cambio estructural y una decisión política que pone en valor otros agregados que hasta este momento no se habían trabajado”.

Inversión y recuperación de obras

En materia educativa, Rasgido destacó que la provincia continúa avanzando en infraestructura escolar en un contexto nacional complejo.

“El Gobernador citó claramente la inversión en términos de infraestructura, considerando mantenimiento y arquitectura escolar. En un momento donde en el país solo cinco provincias avanzan en obras, Santa Cruz es una de ellas y con un porcentaje muy importante destinado a educación”, señaló.

Recordó además que al inicio de la gestión existían numerosas obras abandonadas, muchas de ellas financiadas en su momento por Nación. “Luego de dos años de mucho trabajo pudimos recuperar gran parte de esas obras, no solo para avanzar en la construcción sino también para finalizar procesos administrativos que las mantenían cautivas”, explicó.

En ese sentido, anunció que en los próximos días se inaugurará el edificio del Colegio Secundario N° 43 de Caleta Olivia, una demanda histórica de la comunidad educativa local.

“Cuando hablamos de un plan de recuperación histórica de las escuelas, hablamos de equipos institucionales que reclamaban, de directivos que sufrían por no tener condiciones adecuadas y que hoy reciben respuestas concretas. No hablamos de gasto, hablamos de inversión, porque la educación es inversión”, enfatizó.

Federalismo y diálogo docente

Rasgido también se refirió al concepto de federalismo planteado por el Gobernador y al compromiso de iniciar y finalizar las obras.

“En Santa Cruz marca un cambio sustancial. En educación, el cien por ciento de las obras estaban abandonadas. Hoy las obras se inician y se terminan, y eso responde a una decisión política de transparencia y de poner al santacruceño en el centro de cada definición”, sostuvo.

Finalmente, destacó la continuidad del diálogo con el sector gremial docente.

“Desde el 11 de diciembre de 2023 convocamos al diálogo con los sindicatos y lo seguimos haciendo. El salario inicial estaba 64 puntos por debajo de la canasta y hoy está a 2,8 puntos. Eso da cuenta de un trabajo sostenido”, indicó.

No obstante, afirmó que el diálogo debe ir acompañado de responsabilidad: “Debemos fortalecer la presencia de los estudiantes en las aulas, con escuelas abiertas y funcionando. La transformación también se construye con educación y con los chicos en clase”, concluyó.