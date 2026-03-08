Tragedia en la Ruta 43: una joven murió tras un violento choque frontal en Las Heras

Un violento accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo en Las Heras dejó como saldo una joven de 25 años fallecida y cuatro personas gravemente heridas, tras una colisión frontal entre dos vehículos sobre la circunvalación de la Ruta Provincial N° 43.

El siniestro se registró alrededor de las 06:27 horas, a la altura del ingreso a la empresa TUSA, en momentos en que la zona se encontraba afectada por una intensa neblina que reducía considerablemente la visibilidad. Personal policial que realizaba recorridas preventivas en el sector fue el primero en arribar al lugar.

Al llegar, los efectivos constataron que se había producido una colisión frontal excéntrica entre un Renault Fluence color negro y un Fiat Cronos color gris, ambos con severos daños producto del fuerte impacto.

En el Renault Fluence viajaban Matías Alberto Villasanti, quien conducía el vehículo, acompañado por Nachelin Venecia Sánchez Rodríguez y Brenda Natalia González. Los tres ocupantes sufrieron lesiones de gravedad.

Por su parte, en el Fiat Cronos se desplazaban Gabriel Gustavo Fariña, quien también resultó gravemente herido, y Dana Sabrina Flores, de 25 años, quien falleció en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Según informaron fuentes oficiales, todas las personas involucradas en el siniestro son vecinos de la localidad de Las Heras.

Los heridos fueron rescatados de los vehículos por efectivos de la Unidad de Bomberos N° 11 y posteriormente trasladados al Hospital Distrital de Las Heras, donde permanecen bajo atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

En el lugar del accidente trabajaron efectivos de Comisaría Primera y Segunda, Bomberos, personal sanitario, DDI y División Criminalística, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

La causa quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia con asiento en Las Heras, a cargo del juez Eduardo Quelín, quien ordenó la extracción de muestras de sangre y orina a los conductores.

Asimismo, el magistrado dispuso que el cuerpo de la joven fallecida permanezca en la morgue del hospital local hasta la realización de la autopsia correspondiente. La medida judicial aún no pudo realizarse en el caso de los conductores, ya que los heridos permanecen en intervención quirúrgica en el hospital local debido a la gravedad de las lesiones sufridas.