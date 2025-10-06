Tragedia en la Ruta 3: una mujer perdió la vida en un choque cerca de Caleta Olivia

Una colisión entre un automóvil y un camión dejó como saldo una víctima fatal y una mujer hospitalizada. El accidente ocurrió en la madrugada del domingo, a unos 15 kilómetros al norte del acceso a la ciudad.

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada del domingo sobre la Ruta Nacional N° 3, en el tramo que une Caleta Olivia con Comodoro Rivadavia. Según informó la Policía de la Provincia de Santa Cruz, el siniestro ocurrió alrededor de la 1:17, a unos 15 kilómetros al norte del ingreso a la localidad.

En el lugar, efectivos de la División Comisaría Cuarta constataron una colisión entre un automóvil Renault Fluence y un camión Renault 380 perteneciente a la empresa Transporte Don Néstor.

Dentro del vehículo menor viajaban dos mujeres. La conductora, de 49 años, fue hallada sin vida en el interior del rodado, mientras que su acompañante, de 50 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal “Pedro Tardivo” para recibir atención médica. El conductor del camión, un hombre de 25 años, resultó ileso.

En el operativo intervinieron agentes de la División Accidentología Vial Zona Norte, el Médico Forense Dr. Marcelo Ocampo y la Bioquímica Policial Dra. Gimena Melamud, quienes realizaron las pericias correspondientes y tomas de muestras de rigor. También participaron Bomberos de la División XV y Bomberos Voluntarios, quienes debieron utilizar herramientas hidráulicas para rescatar el cuerpo de la víctima.

Por disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, a cargo del Dr. Marcos Pérez Soruco, el cuerpo fue entregado a los familiares en horas de la mañana, mientras continúan las diligencias judiciales y periciales para determinar las causas del trágico siniestro.