Tragedia en Caleta Olivia: una pareja murió por presunta intoxicación y sus hijos están en terapia intensiva

Una pareja falleció tras ingerir alimentos en estado de descomposición provenientes del basural de la ciudad. Sus dos hijos, ambos menores de edad, permanecen internados en estado crítico en el Hospital Zonal.

Un hecho de extrema gravedad sanitaria y social se registró en las últimas horas en Caleta Olivia, donde una pareja perdió la vida tras sufrir una presunta intoxicación alimentaria. De acuerdo con la información preliminar, el episodio estaría vinculado al consumo de alimentos obtenidos del basural de la ciudad.

Los dos hijos del matrimonio, ambos menores de edad, se encuentran internados en estado crítico en el Hospital Zonal, bajo atención médica intensiva. Por la complejidad del caso, la situación continúa siendo investigada, mientras el personal de salud realiza todos los esfuerzos posibles para preservar la vida de los niños.

El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad, al exponer una realidad de extrema vulnerabilidad social, donde familias recurren a la recolección de residuos como única alternativa para alimentarse.