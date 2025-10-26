Tragedia en Caleta Olivia: Familia pierde todo en un incendio y necesita ayuda

Una familia de Caleta Olivia sufrió la pérdida total de su vivienda en un devastador incendio, quedando sin techo, pertenencias y hasta sus animales. La comunidad se moviliza para brindar apoyo, y cualquier colaboración es bienvenida.

Se necesitan donaciones de ropa, alimentos, artículos de limpieza, muebles o ayuda económica. En particular, se solicitan prendas: pantalones talle 44 y remeras talles L o XL para hombres; pantalones talle 42 o 44 y remeras talle L para mujeres.

Quienes deseen colaborar pueden realizar sus donaciones a través del alias JABON.VUELANX a nombre de Jaquelina Correa. Para coordinar entrega de artículos o más información, los contactos son: Valentina Correa al 2974008572 y Maxi Leite al 2974260825.

Toda ayuda es fundamental para que esta familia pueda reconstruir su vida tras esta tragedia.