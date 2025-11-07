“Tradición o Truco”: una propuesta del Jardín N° 12 que celebra las raíces culturales de Cañadón Seco

El Jardín de Infantes N° 12 “Tiempo de Crecer” lleva adelante una original iniciativa llamada “Tradición o Truco”, una actividad que busca revalorizar las costumbres argentinas a través del juego, la participación comunitaria y el trabajo conjunto entre familias, docentes y niños.

La docente Silvina Sotomayor, del Jardín de Infantes N° 12 de Cañadón Seco, dialogó con Voces y Apuntes sobre el proyecto “Tradición o Truco”, una propuesta que combina aprendizaje, cultura y comunidad. “Tradición o Truco es un proyecto que inició hace muchísimos años con Jardín del Mar y desde 2018 se hace en el Jardín N° 12 de Cañadón Seco”, explicó.

Sotomayor destacó que este año la actividad se institucionalizó y cuenta con la participación de toda la comunidad educativa. “Los niños, docentes y familias van vestidos de gauchos, paisanas o cholitas, con vestimentas tradicionales, y salimos a recorrer las calles, de la misma manera que se hizo el otro día en Halloween, pero con una temática argentina”, señaló.

Durante el recorrido, los vecinos esperan a los niños con alguna comida típica o con historias y anécdotas sobre las tradiciones locales. “Es un recorrido de aprendizaje mutuo —comentó Sotomayor—. En caso de que alguien no tenga nada preparado, los chicos llevan juegos tradicionales como coplas, adivinanzas o el juego del sapo para compartir”.

La actividad se realiza en ambos turnos y el pueblo fue sectorizado para que cada grupo tenga su recorrido asignado. Además, las familias pueden acceder a un mapa interactivo mediante un código QR, que muestra el trayecto y los puntos de encuentro.

“En años anteriores nos han esperado con tortas fritas, dulce de leche, pan casero, pastelitos o empanadas, y hasta nos han regalado ramos de albahaca. Cada vecino que entrega algo tiene que explicar por qué es tradicional, y eso lo hace aún más valioso”, destacó la docente.

Esta propuesta no solo fomenta el aprendizaje a través de la experiencia, sino que también fortalece los lazos comunitarios y la identidad cultural de los más pequeños de Cañadón Seco.