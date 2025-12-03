Trabajos exploratorios proyectan la extensión de la vida útil del yacimiento Cerro Moro

Las campañas de perforación ejecutadas en 2025 consolidan recursos, amplían zonas mineralizadas y sostienen la proyección de continuidad productiva del yacimiento ubicado en el Macizo del Deseado, incluyendo avances en el sector Bahía Laura, compuesto por propiedades de FOMICRUZ incorporadas a la sociedad con Pan American Silver.

El Ministerio de Energía y Minería de Santa Cruz destacó los nuevos resultados de exploración informados por Pan American Silver en la mina Cerro Moro – ubicada al sur de la ciudad de Puerto Deseado – que consolidan el potencial del sector mineralizado “Bahía Laura” y permiten proyectar la ampliación del horizonte productivo del yacimiento.

La compañía detalló los avances de su campaña de perforación 2025, que alcanzó 34.764 metros ejecutados en Cerro Moro, con un enfoque estratégico orientado a convertir recursos, expandir mineralizaciones y asegurar continuidad operativa en la provincia.

La campaña se realizó tanto sobre el core mine como sobre el sector de Bahía Laura —compuesto por propiedades de FOMICRUZ incorporadas a la sociedad con Pan American Silver—, y un eje fue el avance de tareas exploratorias sobre Naty Cóndor, un descubrimiento ubicado a 11 kilómetros al sur de la operación principal y parte del corredor mineralizado de Bahía Laura.

Los interceptos obtenidos confirman que la exploración sobre Bahía Laura debe continuar para fortalecer la base de recursos y extender la vida útil de Cerro Moro en el mediano plazo.

De esta manera, se informó que la campaña incluyó 28.871 m de perforación de relleno, destinados a convertir recursos inferidos en medidos e indicados; 4.544 m de perforación de exploración, para delinear nuevos recursos; y 1.349 m de perforación adicional, orientada a identificar nuevas zonas mineralizadas.

Además de Bahía Laura, las zonas Nini y Vein 4 arrojaron resultados altamente positivos, con intersecciones de alta ley que se incorporarán en futuras actualizaciones de recursos, contribuyendo también al objetivo de sostener y prolongar la vida operativa de Cerro Moro.

Desde el Ministerio de Energía y Minería señalaron que “los avances en Bahía Laura representan un paso fundamental para garantizar la continuidad productiva de Cerro Moro. Este tipo de resultados confirma el potencial geológico del Macizo del Deseado y el compromiso de Santa Cruz con una minería moderna, exploratoria y de largo plazo”.

La extensión de la vida útil de los yacimientos es un factor clave para asegurar empleo, actividad de proveedores locales y estabilidad económica en las comunidades de la región. En esa línea, los avances obtenidos por Pan American Silver fortalecen la proyección del yacimiento y consolidan el rol de Santa Cruz como líder en desarrollo minero en Argentina.

Cabe destacar que el avance de las tareas de exploración en Bahía Laura, se enmarca en el acuerdo colaborativo firmado entre el Gobierno de Santa Cruz —a través de FOMICRUZ S.E.— y Pan American Silver, que establece la reinversión y utilización de regalías con fines exploratorios en esta zona de alto potencial geológico. El convenio permite potenciar el desarrollo de nuevos recursos y consolidar la estrategia provincial de impulso a la exploración minera.