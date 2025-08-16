Trabajos en la Red Eléctrica – Corte Programado Domingo

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informa a los vecinos de Caleta Olivia que el domingo 17 de agosto, en el horario de 9:00 a 14:00 horas, se realizará un corte programado de energía eléctrica que afectará a los barrios Petroleros y Bicentenario.

Este corte es necesario para avanzar con trabajos de extensión de líneas de media tensión que se están llevando a cabo en forma paralela en los barrios René Favaloro y Camioneros- Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Estas obras permitirán, en una etapa posterior, la instalación de un transformador en cada barrio.

El objetivo principal de estas tareas es normalizar el servicio eléctrico que actualmente presenta baja tensión debido al crecimiento sostenido de la demanda de la zona y a conexiones deficientes.

Con estas importantes obras, se solucionará de forma definitiva la problemática, garantizando un suministro eléctrico eficiente y seguro para los vecinos.

La empresa continúa trabajando para reducir las zonas con baja tensión en Caleta Olivia, mejorando la calidad del servicio en cada etapa.