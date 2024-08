Trabajo mantuvo una reunión con empresarios de locales bailables de Río Gallegos

El ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, recibió a los titulares de establecimientos bailables de la capital santacruceña con el fin de dialogar cuestiones relacionadas al sector. Se prevé que se realice lo mismo en diferentes localidades de la provincia.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Gutiérrez, mantuvo este viernes una reunión de trabajo con empresarios de establecimientos bailables de Río Gallegos. La misma, realizada en las instalaciones de la cartera laboral provincial, tuvo como fin tratar cuestiones orientadas a dicho sector.

En este sentido, el funcionario provincial explicó: “Vemos que se están violando algunas leyes laborales, algunas ordenanzas municipales, respecto a lo que tiene que ver con seguridad y los trabajadores que forman parte de espectáculos públicos que es el otro encuadre sindical que abarca a los trabajadores”.

En este contexto, agregó: “Además, vemos que se están violando ordenanzas municipales porque se generan bailes en algunos salones, la ordenanza lo prohíbe, sumado a que eso es un arbitrio del intendente por parte de la gestión municipal que, evidentemente, no se está ocupando de esto, encontramos con que hay trabajo informal, no hay seguridad adecuada, se están violando las leyes laborales y eso genera un perjuicio”, continuó.

Asimismo, Gutiérrez declaró que “el gobernador nos pidió, y lo dijo públicamente, que tenemos que proteger a los empresarios locales porque así se va a generar la rueda económica que nos va a sacar adelante porque es con trabajo y producción”.

“Nosotros como Ministerio tenemos que proteger a los trabajadores porque no puede haber trabajadores que se encuentran en situación informal, se deben cumplir las leyes, no podemos no cumplirlas. Lo que hicimos hoy fue invitar a los empresarios y empezar a diseñar un trabajo que será una política pública en materia de espectáculos públicos para proteger a los empresarios y a los trabajadores”, manifestó.

Por último, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sostuvo: “La orden es hacerlo en el resto de la provincia donde se den este tipo de situaciones, ordenarlo para poder proteger a los empresarios y a los trabajadores y así generar una matriz productiva que será una política pública en espectáculos públicos”.