Trabajo articulado clave para optimizar la atención y fortalecer el funcionamiento del Hospital Zonal de Caleta Olivia

Autoridades provinciales y equipos de gestión mantuvieron una reunión institucional en el Hospital Zonal de Caleta Olivia para avanzar en estrategias de coordinación, organización interna y fortalecimiento del trabajo conjunto.

En el marco de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Santa Cruz para mejorar la gestión sanitaria y la atención a la comunidad, se desarrolló una reunión de trabajo en el Hospital Zonal Caleta Olivia con la participación de autoridades provinciales y referentes del sistema sanitario. El encuentro tuvo como eje principal avanzar en una mejor organización y dinámica de trabajo entre las distintas áreas que intervienen diariamente en el funcionamiento del centro de salud.

Participaron de la jornada integrantes de la Oficina de Coordinación de Gobierno, encabezada por Javier Aybar, junto al director del Hospital Zonal, Daniel Covas; la directora asociada, María Mercedes Picasso; el director administrativo, Marcelo Funes; y el secretario de Estado Juan Carlos Juárez.

Fortalecimiento de la coordinación institucional

Durante la reunión se abordaron distintos temas vinculados al funcionamiento operativo y administrativo del Hospital Zonal, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de comunicación interna y optimizar la coordinación entre las áreas.

En ese sentido, desde la coordinación del encuentro remarcaron la importancia de sostener espacios de diálogo permanente que permitan generar herramientas de trabajo más eficientes y consolidar una gestión articulada en beneficio de la comunidad.

Asimismo, destacaron que la articulación entre las distintas áreas del Estado es fundamental para dar respuestas más ágiles y mejorar el funcionamiento cotidiano de las instituciones públicas.

Espacios de diálogo y trabajo conjunto

Las autoridades coincidieron en la necesidad de continuar promoviendo instancias de intercambio que permitan detectar necesidades, analizar prioridades y avanzar en soluciones concretas para el sistema sanitario provincial.

Estas reuniones son fundamentales porque permiten escuchar a cada sector, compartir miradas y trabajar de manera coordinada para optimizar las tareas que se llevan adelante diariamente, señalaron durante el encuentro.

Compromiso del Gobierno de Santa Cruz

Desde el Gobierno de Santa Cruz se continúa impulsando una agenda de trabajo enfocada en el fortalecimiento de las instituciones públicas, promoviendo políticas de modernización, coordinación interinstitucional y mejora continua de los servicios esenciales.

En este contexto, la reunión realizada en el Hospital Zonal Caleta Olivia reafirma el compromiso de la gestión provincial con una administración más eficiente, cercana y articulada, priorizando el bienestar de la comunidad y el fortalecimiento del sistema de salud pública.