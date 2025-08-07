Trabajan de manera conjunta para fortalecer los dispositivos de niñez en Piedra Buena

Este miércoles, en las instalaciones de la Municipalidad de Comandante Luis Piedra Buena, el secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga, mantuvo una reunión de trabajo con la intendenta Analía Farías y su equipo de trabajo. La misma que dio continuidad al fortalecimiento de los sistemas locales de protección de niñez.

Durante encuentro se abordaron distintos ejes de articulación institucional para optimizar el funcionamiento de los dispositivos de niñez, y se dialogó sobre el fortalecimiento de la planta profesional del área municipal, con el objetivo de mejorar la atención y el abordaje integral de las infancias y adolescencias en la localidad.

La jornada también incluyó un recorrido por los distintos dispositivos de protección y cuidado, con la finalidad de conocer su estado de situación y avanzar en acciones conjuntas que garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Participaron de la reunión el secretario de Desarrollo Comunitario y Social, Juan José Fajardo; la subsecretaria del área, Sandra Agonil; la directora de la Oficina Provincial de Infancia y Adolescencia (OPIDNNA), Yesica Vanesa Quiroga; y la jefa del dispositivo convivencial, Georgina Fajardo.

Por parte del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, acompañaron al secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga; la directora de Sistemas Locales de Protección de Derechos, Carolina Venosta, y la Técnica Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, María Ayamante.

Cabe destacar que estas jornadas de articulación permiten fortalecer el trabajo mancomunado entre Provincia y Municipio, poniendo el foco en las infancias como ejes de gestión.