Todo listo para la XI Edición de la Fiesta Nacional del Róbalo en Puerto Santa Cruz

Como todos los años, Puerto Santa Cruz se prepara para el evento que combina deporte, cultura y gastronomía, que este año se desarrollará del 6 al 8 de febrero. El mismo contará con el acompañamiento del gobierno de Claudio Vidal.

En diálogo con LU14 Radio Provincia de Santa Cruz, el intendente de la localidad, Juan Manuel Bórquez, brindo detalles de los preparativos de la edición 2026. “Con mucho trabajo estamos poniendo a punto los espacios públicos, como el camping municipal y la costanera, que son escenarios principales de la Fiesta”, remarcó.

A la vez destacó que lo más tradicional es Las 12 horas del Róbalo, que es uno de los concursos de pesca más importantes de la Patagonia en cuanto a concurrencia, ya que reúne a pescadores de diversas localidades y otorga importantes premios.

Con el paso de los años esta Fiesta Nacional fue sumando actividades, como un torneo de ajedrez, organizado en conjunto con el Centro de Jubilados de la localidad; Beach Vóley en la costanera; además de otras actividades culturales y shows artísticos, integrados mayoritariamente por artistas regionales, con la participación destacada de la banda Al Rojo Vivo, que realizará el cierre el día domingo.

Esta XI edición de la Fiesta Nacional del Róbalo tiene un gran impacto en la economía local, con un amplio circuito comercial que beneficia a toda la comunidad. En esta ocasión se harán presentes más de 84 puestos de artesanos, 25 espacios gastronómicos, un patio cervecero, carritos de comida y sectores recreativos para toda la familia.

“Es un evento muy esperado y que convoca a mucha gente. Abrimos las inscripciones para el patio gastronómico, cervecero y de artesanos, y a los tres días se agotaron todos los cupos”, comentó el intendente.