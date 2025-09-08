Todo listo para ConstruTec Urbano y Rural 2025: una apuesta al desarrollo con identidad patagónica

Del 12 al 14 de septiembre se llevará a cabo en Caleta Olivia la primera edición de ConstruTec Urbano y Rural 2025 – “Identidad Patagónica que se construye”, un evento de gran envergadura organizado por la Agencia de Desarrollo, con el acompañamiento de la Unidad Académica Caleta Olivia de la UNPA y la Municipalidad local. Las actividades tendrán lugar en el Centro Cultural y en nuestra sede, e incluirán rondas de negocios, encuentros de vinculación, conferencias especializadas, una hackatón estudiantil y espacios de exposición institucional y empresarial.

El encuentro está dirigido a empresas, emprendedores, profesionales, estudiantes y público en general interesado en el desarrollo tecnológico, urbano y rural con perspectiva regional.

La propuesta busca potenciar la vinculación entre sectores productivos, académicos y estatales, a través de tres jornadas para generar negocios, conocer nuevas tecnologías, inspirarse con charlas especializadas y participar de actividades interactivas.

Una de las principales atracciones será la Hackatón estudiantil que se realizará el viernes 12 de septiembre, de 10 a 22 y en la Sala de Conferencias “Arq. Ana María Ibarroule” de nuestra sede, donde estudiantes del último año del secundario diseñarán en 12 horas soluciones innovadoras con impacto social. Los proyectos más destacados recibirán más de un millón de pesos en premios. La inscripción para participar está abierta a través del formulario disponible.

A lo largo del evento, destacados disertantes compartirán sus experiencias y conocimientos en distintas áreas vinculadas a la construcción, el urbanismo, la tecnología y la sustentabilidad. Las conferencias serán:

Viernes 12 de septiembre, en la Sala de sesiones del Consejo de Unidad “Prof. Rosa Ana Pirosanto”, en el segundo piso del edificio principal de la UNPA:

14:00 – Vivienda Tradicional Vs. Vivienda Tecnológica – Arq. Fernando Camargo Costa (Co Fundador y CEO de Patagonia Home Group).

15:00 – Innovación y tendencias en modelado e impresión 3D – Lic. Mariana Torres (Unidad Académica Caleta Olivia)

16:00 – Capacitación en Trabajo en Altura – Cátedra de Seguridad en la Construcción (Unidad Académica Caleta Olivia).

17:00 – Ecosistema para acceder a tu vivienda a la mejor oferta del mercado –

Adrián Martel (Co Fundador y CEO de Patagonia Home Group).

18:00 – Financiamiento Pyme en el Mercado de Capitales – Contador Pablo Mautor

Sábado 13 de septiembre, en la Sala de Conferencias “Arq. Ana María ibarroule”, en el primer piso de la Unidad Académica Caleta Olivia:

11:00 – Plataforma de Biotecnología en Algas – Arq. Bruno Gallardo

12:00 – Reutilización de aguas residuales domiciliarias – Ing. Germán Stoessel (Unidad Académica Caleta Olivia)

14:00 – Encuadre legal de la Higiene y Seguridad en el trabajo – Lic. Luis Nieto (Unidad Académica Caleta Olivia)

17:00 – Vinculación entre empresas y el sistema universitario – Lic. Lorena Arancibia (Unidad Académica Caleta Olivia)

18:00 – Planificación y Gestión Administrativa Territorial – Secretaría de Planificación, Municipalidad de Caleta Olivia

Además, el espacio Meet & Connect y las rondas de negocios permitirán el intercambio entre actores clave del sector, mientras que los stands institucionales y empresariales serán una vidriera de propuestas, desarrollos y servicios vinculados a la construcción y la innovación.

Finalmente, desde la organización se confirmó que aún es posible sumarse como patrocinador de esta iniciativa que pone en valor el talento local y la proyección regional.

Los interesados pueden obtener más información e inscribirse en caletaolivia.gov.ar/construtec-urbano-y-rural-2025 o escribiendo al correo electrónico formacionprofesional@caletaolivia.gob.ar