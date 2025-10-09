Todo el gabinete municipal estuvo cara a cara con vecinos y vecinas del barrio Del Carmen

El intendente Pablo Grasso encabezó ayer una reunión con una gran cantidad de vecinos y vecinas del barrio Del Carmen y alrededores. Estuvieron presentes secretarios y secretarias municipales y directivos de distintas áreas.

La intención fue generar un contacto cara a cara entre el gabinete y la ciudadanía, para atender reclamos y sugerencias y buscar soluciones inmediatas, agilizando de esta forma la gestión municipal.

Durante el encuentro, las personas presentes expresaron su inquietud sobre los servicios que se brindan en la ciudad. Además se habló de deportes, de cultura, de salud pública y de temas vinculados al desarrollo comunitario.

Muchos de los planteos encontraron solución inmediata y otros, de mayor complejidad, serán analizados por los equipos de trabajo de cada sector.Estas reuniones se repetirán en los barrios todos los miércoles hasta fin de año, y luego se retomarán en 2026 de acuerdo a un cronograma ya establecido.