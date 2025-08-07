Todo el deporte se une este fin de semana en la Expo organizada por la Municipalidad de Río Gallegos

Con entrada libre y gratuita, la Expo Deportes RG 2025 se hará el sábado 9 y el domingo 10 de agosto en el Tennis Club. Reunirá a deportistas, entrenadores y público en general. Habrá charlas, clases, música en vivo, venta de productos deportivos y mucho más.
Será uno de los eventos más importantes del año, ya que concentrará en un solo lugar a toda la actividad deportiva local, provincial y tendrá invitados especiales de altísimo nivel, como el ex jugador de la selección nacional de Voley Marcos Milinkovic, entre otros.
La Expo se hará en el Tennis Club (Avellaneda y San Martín) y contará con más de 80 stand de grupos, asociaciones, clubes e instituciones deportivas de Río Gallegos, que presentarán sus propuestas a la comunidad.
Esta actividad se presenta como una gran oportunidad para disfrutar en familia y celebrar el deporte en todas sus versiones. Además se convertirá en un espacio de intercambio para reforzar vínculos, incentivar a la práctica deportiva y la vida saludable, y conocer la amplísima oferta deportiva que existe en la región.
Esta Expo Deportes es organizada por la Municipalidad de Río Gallegos, a través de la Secretaría de Deportes, y demuestra la importancia que tiene la política deportiva y social en la gestión del Intendente Pablo Grasso.
Al respecto, la Secretaria de Deportes Silvina Juárez destacó esta iniciativa y valoró la participación de clubes, asociaciones y referentes deportivos de toda la ciudad: “Más de 80 stands se inscribieron para esta primera edición, lo que demuestra el interés y el compromiso del sector deportivo local”, señaló.
También resaltó el trabajo conjunto entre la gestión municipal y las asociaciones deportivas, que encontrarán en esta Expo un espacio para mostrar sus propuestas a un público masivo.
Cabe destacar que la política deportiva llevada adelante por el Intendente Pablo Grasso tiene como ejes reforzar las actividades deportivas municipales, crear nuevos espacios con inversión en infraestructura deportiva, llevar el deporte a un público masivo y mejorar el vínculo con los clubes y asociaciones, apoyando la práctica deportiva tanto en el sector público como en el privado.
LA GRILLA
SÁBADO 9 DE AGOSTO
Cancha N° 1
12:00 a 20:00 hs – Stands de asociaciones, grupos e instituciones
19:30 hs – Banda Caloventores
Cancha Nº 2
12:00 hs – Clase de Vóley – Gimnasio Lucho Fernández
12:30 hs – Fútbol Infantil – Titanes del Rocha
13:00 hs – Clase de Hapkido – Gimnasio 17 de Octubre
13:30 hs – Escuela de Tiro con Arco “Arqueros del Viento”
14:00 hs – Soul Pilates
14:30 hs – Fusion Fitness
15:30 hs – Clase de Hockey – Boxing Club
16:30 hs – Gimnasia Artística – Gimnasio J.B. Rocha
17:00 hs – Apertura oficial de la Expo Deporte 2025
18:00 hs – Mini Tramp y Body Attack – Caro Vega
19:00 hs – Irmaos Club – Asociación de Luchadores de Santa Cruz
19:30 hs – CRIGAL – Demostración de Básquet Adaptado
Cancha N° 3
13:00 hs – Clínica sobre Voley a cargo de Marcos Milinkovic
18:00 hs – Clínica sobre Futsal a cargo de Matías Lucuix
Sobre San Martín
14:00 a 17:00 hs – Clases de Skate a cargo de “Rafa” Martínez
DOMINGO 10 DE AGOSTO
Cancha N° 1
10:00 a 18:00 hs – Stands de asociaciones, grupos e instituciones
17:30 hs – Banda Caídos
Cancha Nº 2
10:00 hs – Escuela de Taekwondo Olímpico – SangYong
10:30 hs – Tenis de Mesa – Gimnasio Verón
11:00 hs – Atletismo – Gimnasio Indio Nicolai
11:30 hs – Escuela Acro – Bayrom
12:00 hs – Asociación Civil Depredador Team
12:30 hs – Escuela de Taekwondo – Chung Do Know
13:00 hs – Clase de Handball – Gimnasio J.B. Rocha
13:30 hs – Exhibición – Río Gallegos Tennis Club
14:00 hs – Gimnasia Artística – Gimnasio Eva Perón
14:30 hs – Clase de Funcional – Gimnasio Eva Perón
15:00 hs – Clase de Básquet – Gimnasio J.B. Rocha
15:30 hs – Charla “El Niño y el Fútbol” – Pablo Benítez
16:00 hs – Clase de Ritmos – Andrea Sepúlveda y Mariana Vidal
17:00 hs – The Fighter – Escuela de Boxeo
Cancha N° 3
14:00 hs – Clínica sobre Deporte en Equipo a cargo del Licenciado Esteban Pizzi
Sobre San Martín
14:00 a 17:00 hs – Clases de Skate a cargo de “Rafa” Martínez