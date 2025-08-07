Todo el deporte se une este fin de semana en la Expo organizada por la Municipalidad de Río Gallegos

Con entrada libre y gratuita, la Expo Deportes RG 2025 se hará el sábado 9 y el domingo 10 de agosto en el Tennis Club. Reunirá a deportistas, entrenadores y público en general. Habrá charlas, clases, música en vivo, venta de productos deportivos y mucho más.

Será uno de los eventos más importantes del año, ya que concentrará en un solo lugar a toda la actividad deportiva local, provincial y tendrá invitados especiales de altísimo nivel, como el ex jugador de la selección nacional de Voley Marcos Milinkovic, entre otros.



La Expo se hará en el Tennis Club (Avellaneda y San Martín) y contará con más de 80 stand de grupos, asociaciones, clubes e instituciones deportivas de Río Gallegos, que presentarán sus propuestas a la comunidad.



Esta actividad se presenta como una gran oportunidad para disfrutar en familia y celebrar el deporte en todas sus versiones. Además se convertirá en un espacio de intercambio para reforzar vínculos, incentivar a la práctica deportiva y la vida saludable, y conocer la amplísima oferta deportiva que existe en la región.

Esta Expo Deportes es organizada por la Municipalidad de Río Gallegos, a través de la Secretaría de Deportes, y demuestra la importancia que tiene la política deportiva y social en la gestión del Intendente Pablo Grasso.

Al respecto, la Secretaria de Deportes Silvina Juárez destacó esta iniciativa y valoró la participación de clubes, asociaciones y referentes deportivos de toda la ciudad: “Más de 80 stands se inscribieron para esta primera edición, lo que demuestra el interés y el compromiso del sector deportivo local”, señaló.

También resaltó el trabajo conjunto entre la gestión municipal y las asociaciones deportivas, que encontrarán en esta Expo un espacio para mostrar sus propuestas a un público masivo.

Cabe destacar que la política deportiva llevada adelante por el Intendente Pablo Grasso tiene como ejes reforzar las actividades deportivas municipales, crear nuevos espacios con inversión en infraestructura deportiva, llevar el deporte a un público masivo y mejorar el vínculo con los clubes y asociaciones, apoyando la práctica deportiva tanto en el sector público como en el privado.

LA GRILLA

SÁBADO 9 DE AGOSTO

Cancha N° 1

12:00 a 20:00 hs – Stands de asociaciones, grupos e instituciones

19:30 hs – Banda Caloventores

Cancha Nº 2

12:00 hs – Clase de Vóley – Gimnasio Lucho Fernández

12:30 hs – Fútbol Infantil – Titanes del Rocha

13:00 hs – Clase de Hapkido – Gimnasio 17 de Octubre

13:30 hs – Escuela de Tiro con Arco “Arqueros del Viento”

14:00 hs – Soul Pilates

14:30 hs – Fusion Fitness

15:30 hs – Clase de Hockey – Boxing Club

16:30 hs – Gimnasia Artística – Gimnasio J.B. Rocha

17:00 hs – Apertura oficial de la Expo Deporte 2025

18:00 hs – Mini Tramp y Body Attack – Caro Vega

19:00 hs – Irmaos Club – Asociación de Luchadores de Santa Cruz

19:30 hs – CRIGAL – Demostración de Básquet Adaptado

Cancha N° 3

13:00 hs – Clínica sobre Voley a cargo de Marcos Milinkovic

18:00 hs – Clínica sobre Futsal a cargo de Matías Lucuix

Sobre San Martín

14:00 a 17:00 hs – Clases de Skate a cargo de “Rafa” Martínez

DOMINGO 10 DE AGOSTO

Cancha N° 1

10:00 a 18:00 hs – Stands de asociaciones, grupos e instituciones

17:30 hs – Banda Caídos

Cancha Nº 2

10:00 hs – Escuela de Taekwondo Olímpico – SangYong

10:30 hs – Tenis de Mesa – Gimnasio Verón

11:00 hs – Atletismo – Gimnasio Indio Nicolai

11:30 hs – Escuela Acro – Bayrom

12:00 hs – Asociación Civil Depredador Team

12:30 hs – Escuela de Taekwondo – Chung Do Know

13:00 hs – Clase de Handball – Gimnasio J.B. Rocha

13:30 hs – Exhibición – Río Gallegos Tennis Club

14:00 hs – Gimnasia Artística – Gimnasio Eva Perón

14:30 hs – Clase de Funcional – Gimnasio Eva Perón

15:00 hs – Clase de Básquet – Gimnasio J.B. Rocha

15:30 hs – Charla “El Niño y el Fútbol” – Pablo Benítez

16:00 hs – Clase de Ritmos – Andrea Sepúlveda y Mariana Vidal

17:00 hs – The Fighter – Escuela de Boxeo

Cancha N° 3

14:00 hs – Clínica sobre Deporte en Equipo a cargo del Licenciado Esteban Pizzi

Sobre San Martín

14:00 a 17:00 hs – Clases de Skate a cargo de “Rafa” Martínez