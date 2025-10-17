Tienda de Mascotas inaugura su nuevo local en Caleta Olivia: “Cumplimos el sueño de Santi de seguir creciendo”

Este sábado 18 de octubre abrirá sus puertas el nuevo local de Tienda de Mascotas en avenida San Martín, frente a la Parroquia, en el espacio donde funcionaba el ex local de OCA. Con esta mudanza, la empresa busca ofrecer mayor comodidad, variedad de productos y mejor atención a sus clientes.

El representante de la firma, Félix Biedma, dialogó con Voces y Apuntes y expresó su entusiasmo por esta nueva etapa:

“Estamos muy contentos y súper entusiasmados con este proyecto de mudanza del local. Nos trasladamos cerquita, a sólo tres cuadras, pero sobre todo porque vamos a poder continuar con lo que quería Santi, de poder abrir un local más grande y mejor ubicado, y ya lo estamos logrando”.

Biedma recordó con emoción a Santiago Alcaraz, quien fue encargado de los locales de Tienda de Mascotas en Caleta Olivia y falleció en marzo de este año.

“Este nuevo paso también es una forma de honrar su memoria, porque él soñaba con que la tienda siguiera creciendo”, expresó.

El nuevo espacio permitirá exhibir una mayor variedad de productos y contará con un amplio depósito, lo que facilitará el surtido y la rotación de stock.

“El envío a domicilio gratis, y a donde sea, es uno de los baluartes de nuestra marca. Si el cliente lo pide, allá vamos y lo llevamos. Buscamos brindar nuestro servicio no solo en los locales, sino también llevártelo a tu casa”, destacó.

El empresario comentó además que muchos pedidos llegan a través de la página web o por WhatsApp, y que los clientes reciben sus productos el mismo día.

“En el local nuevo va a estar el mismo equipo de trabajo del local de la calle Irigoyen, que es el que mudamos. Va a haber gente nueva, ya que el crecimiento nos permitió contratar más personal, y eso también nos pone muy contentos”, agregó.

Con esta apertura, Tienda de Mascotas reafirma su compromiso con la atención personalizada y la expansión local, manteniendo la filosofía de cercanía y servicio que caracteriza a la marca.