Terrenos en Río Gallegos: “No son palabras, son hechos”, destacó Pedro Luxen sobre la entrega a 25 familias

El Gobierno de Santa Cruz adjudicó 25 lotes con servicios en Río Gallegos. El jefe de Gabinete, Pedro Luxen, remarcó que se trata de “respuestas concretas”, mientras familias celebraron el acceso a la tierra tras años de espera.

En un acto cargado de emoción y expectativas, el Gobierno provincial avanzó con la entrega de 25 terrenos con servicios a familias de Río Gallegos, en una iniciativa que busca dar respuesta a una de las demandas más urgentes: el acceso a la tierra.

La actividad fue encabezada por el gobernador Claudio Vidal, junto a funcionarios del gabinete provincial, entre ellos el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, quien destacó el valor de las acciones concretas por sobre los discursos.

“Dimos un paso más en algo que para nosotros es fundamental: estar presentes y dar respuestas a nuestra gente”, expresó Luxen tras la entrega, en línea con el mensaje oficial que busca reforzar la cercanía con la comunidad.

“No se trata de palabras”: el mensaje del Gobierno provincial

Durante el acto, Luxen subrayó que la política pública debe traducirse en hechos tangibles. En ese sentido, sostuvo que la adjudicación de terrenos representa una decisión concreta dentro de un proceso más amplio.

“Sabemos que aún queda mucho por hacer, pero cada decisión y cada acción cuentan en el camino de hacer crecer Santa Cruz”, afirmó.

El funcionario también remarcó que la gestión provincial mantiene el compromiso de continuar con este tipo de políticas: “Estamos para trabajar por y para la gente, con responsabilidad y compromiso”.

Historias de espera y emoción: familias que acceden a su lote

Más allá de los anuncios institucionales, el momento estuvo atravesado por testimonios de vecinos que, tras años de espera, lograron acceder a su terreno.

Algunas familias señalaron que el llamado fue “inesperado”, después de décadas de incertidumbre. La emoción se hizo visible en cada entrega, donde se mezclaron lágrimas, abrazos y la expectativa de comenzar una nueva etapa.

El acceso a un lote propio no solo representa una solución habitacional, sino también la posibilidad de proyectar un futuro con mayor estabilidad.

Política de tierras: un eje central de la gestión

La entrega de terrenos con servicios forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno de Santa Cruz orientada a reducir el déficit habitacional y ordenar el crecimiento urbano.

Desde la Provincia destacan que estas acciones buscan no solo garantizar el acceso a la tierra, sino también acompañar a las familias en el proceso de construcción y arraigo.

En ese marco, el mensaje oficial apunta a consolidar una línea de gestión basada en resultados concretos, en un contexto donde la demanda habitacional sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales.