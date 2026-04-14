Termap acompaña a 25 becados en Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia

Con el inicio del ciclo lectivo 2026, Termap reafirma su compromiso con la educación mediante la renovación de su programa de becas, destinado a acompañar a estudiantes en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia.

La iniciativa, que se lleva adelante desde hace más de 15 años, tiene como objetivo brindar apoyo económico y acompañamiento integral, favoreciendo la continuidad educativa y la proyección a futuro de los jóvenes.

Actualmente, Termap acompaña a 25 estudiantes becados: 10 alumnos en la Escuela N° 7703 de Caleta Córdova (Comodoro Rivadavia), 10 en la Escuela N° 42 del barrio Rotary 23 (Caleta Olivia) y 5 en el Programa de Becas Universitarias.

Todos los becados forman parte de Fundación Cimientos y se distribuyen entre el Programa de Futuros Egresados (PFE) y el Programa de Becas Universitarias (PBU), abarcando distintas etapas de formación.

En el caso del PBU, 2 estudiantes asisten a la UNPSJB y 3 a la UNPA.

Como parte del impacto del programa, una de las estudiantes universitarias becadas recientemente obtuvo su título de Licenciada en Gestión Ambiental, reflejando los resultados concretos del acompañamiento sostenido en el tiempo.

A través de esta iniciativa, los estudiantes reciben soporte integral que incluye: apoyo económico y seguimiento personalizado por parte de tutores, con el objetivo de fortalecer su permanencia en el sistema educativo.

Desde Termap destacaron la importancia de dar continuidad a este tipo de acciones.

Florencia García Bonito, responsable de RRHH, señaló: “Creemos que la educación es una herramienta clave para el desarrollo de las comunidades. Por eso, renovar este compromiso al inicio de cada ciclo lectivo es fundamental para seguir acompañando a los jóvenes en su crecimiento”.

Por su parte, desde Fundación Cimientos subrayaron la importancia del programa en la vida de los estudiantes: “El acompañamiento cercano y sostenido permite que los chicos no solo continúen sus estudios, sino que también proyecten un futuro con más oportunidades”.

El programa se implementa en ambas ciudades, fortaleciendo el vínculo entre el sector privado y las organizaciones sociales para generar un impacto positivo en las comunidades.De esta manera, Termap y Fundación Cimientos consolidan su trabajo conjunto en la región, apostando a la educación como motor de inclusión, desarrollo y crecimiento a largo plazo.