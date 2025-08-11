Con amplia concurrencia de hombres y mujeres de distintas edades, este domingo se llevó a cabo en la Unión Vecinal de Zona de Chacras la tercera edición del taller de Prevención en Electricidad Domiciliaria, organizado por la Supervisión de Formación Profesional de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa municipal.

Carlos Contreras, técnico electricista matriculado, explicó que el objetivo del encuentro es: “Concientizar a la gente de los peligros que conlleva la electricidad. Por ahí muchos no lo toman en cuenta, pero gran parte de los incendios, por ahí las muertes que pasan en los hogares, es por la electricidad”.

El capacitador comentó: “Por suerte vino bastante gente, con ganas de aprender, con preguntas, consultas y ahora están haciendo sus tableros. El básico, que es: toma corriente, tecla y porta lámpara”. La propuesta también incluyó una instancia teórica, orientada a que los asistentes comprendan qué es la electricidad y cuáles son los riesgos en el ámbito doméstico.

En cuanto a la continuidad, el técnico señaló que la intención es recorrer todos los barrios, algo que dependerá de la organización de la Secretaría, y concluyó: “Lo ideal es pasar por toda Caleta”.