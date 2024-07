Tenis de Mesa: Gimnasio Verón se destacó en el Nacional en Misiones

La Escuela Municipal del Gimnasio Benjamín Verón viajó hasta la ciudad de Oberá, en Misiones, para participar del 69º Campeonato Argentino de Tenis de Mesa, que organizó la Federación Misionera de Tenis de Mesa. La delegación volvió con trofeos de 1° y 3° puesto en Sub 9 e hizo podio en dobles Sub 13 y dobles Sub 9.

A cargo del profesor Sebastián Paredes, el grupo de chicos y chicas demostró la alta calidad del tenis de mesa sureño en la ciudad de Oberá, en el 69º Campeonato Argentino de Tenis de Mesa del que participaron más de 700 competidores provenientes de Córdoba, Neuquén, San Luis, Chaco, Salta, Santa Fe, Jujuy, Entre Ríos, Chubut, Corrientes, Mendoza, Buenos Aires, Santiago del Estero, Misiones y Santa Cruz.

En la categoría Sub 9, Zoe Hilarion se quedó con el 1° Puesto y Oriana Alvarado con el 3°. También se logró alcanzar el podio en Dobles Sub 13 y Dobles Sub 9.

Cabe destacar que la escuela municipal de Tenis de Mesa que funciona en el Gimnasio Benjamín Verón tiene jugadores y jugadoras en todas las categorías, desde Sub 9 hasta Maxi 60, y participa en forma permanente en torneos y eventos deportivos en toda la región.

Además, se hace un trabajo muy fuerte de capacitación y se organizan clínicas deportivas que son dictadas por reconocidos profesores, entrenadores y jugadores de jerarquía nacional.

Asimismo, se busca que los chicos se especialicen en determinados campos deportivos, como es el caso de Facundo Acosta, que está haciendo el curso de entrenador avalado por la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF por sus siglas en inglés).

Facundo tiene 24 años y practica tenis de mesa desde los 8. Acaba de superar la primera de las tres etapas para convertirse en entrenador internacional.