“Tenemos un municipio a puertas cerradas”: El duro mensaje de Aparicio tras la última sesión del Concejo

El concejal Aparicio cuestionó la falta de respuestas del Intendente y remarcó que la gestión municipal oculta información sobre el uso de fondos públicos, “presentamos 45 pedidos de informes y la mayoría quedaron sin respuesta”, afirmó durante una nueva Sesión Ordinaria, donde también, exigió explicaciones sobre la privatización de la planta de ósmosis inversa y la entrega de tierras.

Hoy, se llevó adelante la Sesión Ordinaria N°610 del Concejo Deliberante, en este contexto el concejal de la oposición, Carlos Aparicio, criticó fuertemente la falta de transparencia del municipio tras la última Sesión. Durante la jornada, sostuvo que la gestión de Carrizo opera con una “administración a puertas cerradas”, negando información sobre el uso de fondos públicos y la ejecución de políticas municipales.

“En este primer año de gestión hemos presentado 45 proyectos de comunicación. Son pedidos de informes que buscan brindar herramientas para el desarrollo de nuestra ciudad, pero de esos 45, 25 directamente son solicitudes de información sobre el manejo de recursos municipales y no hemos obtenido respuestas”, expresó Aparicio. “Esto no es un capricho, es un derecho de la ciudadanía. El Intendente tiene la obligación de informar, pero hemos llegado al extremo de que la Justicia tuvo que intervenir con un amparo para que cumpla con su deber”, agregó.

Uno de las iniciativas presentadas por el edil, fue el pedido de informes sobre la privatización de la planta de ósmosis inversa. En este sentido, recordó que Carrizo, en su discurso inaugural, anunció el traspaso de la planta a manos privadas, sin dar detalles sobre los términos de esa decisión, “hay una cuestión que para mí es fundamental y central, que tiene que ver con las palabras del intendente en su discurso inaugural, donde, por ejemplo, una cuestión que no es menor, se anunció la creación o el pase a manos privadas de la planta de ósmosis inversa. Y para nosotros eso no puede ser un tema que no tengamos en agenda”, advirtió.

“¿Quiénes son esos empresarios que nos anunciaron que estaban sentados en el auditorio? ¿Cuáles son los motivos, las razones que motivan la privatización de la planta de ósmosis inversa? Representa un patrimonio municipal. Y lo que más preocupa es que, pobremente, a través de cinco renglones, se intentó poner en manifiesto que se estaba tomando la decisión de privatizar o de generar un negocio con el agua”, explicó.

Por otro lado, el concejal puso el foco en la entrega de tierras y los convenios firmados entre el municipio y distintas empresas para la apertura de calles y loteos, “en su discurso el intendente habló de terrenos entregados con una escritura pública, con título de propiedad. Nos llama poderosamente la atención porque hemos recibido incluso modificaciones de la ordenanza de tierras, pero nada cambia con respecto a los pasos necesarios para lograr el título de propiedad”, señaló el edil.

Además, habló sobre la falta de diálogo entre el Intendente y el Concejo Deliberante, “la verdad que tuvimos un 2024 donde no podemos decir que la comunicación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo fue positiva, sino que muy por el contrario. Hoy nos encontramos con una administración a puertas cerradas, sin la capacidad de avanzar de manera conjunta. Son decisiones unilaterales y muchas de ellas alejadas de la realidad y de la necesidad de nuestros vecinos”, concluyó.