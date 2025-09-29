Temporal de viento en Santa Cruz: destrozos, emergencias y rutas complicadas

Con ráfagas que superaron los 110 km/h, un fuerte temporal azotó a varias localidades de la provincia, provocando voladuras de techos, caídas de árboles y postes, y numerosos incidentes viales. Bomberos y Protección Civil desplegaron intensos operativos para asistir a la comunidad.

Un violento temporal de viento golpeó este lunes a la provincia de Santa Cruz, dejando a su paso importantes daños materiales y múltiples complicaciones en la circulación. En Río Gallegos, los organismos meteorológicos registraron ráfagas superiores a los 110 km/h, lo que mantuvo bajo alerta naranja a gran parte del territorio provincial.

Las consecuencias se sintieron en varias localidades, donde se reportaron voladuras de techos, caída de árboles, postes y cartelería, además de incidentes viales que requirieron asistencia inmediata.

Operativos de emergencia

Los bomberos intervinieron en 58 situaciones de riesgo, siendo Río Gallegos la ciudad más afectada con 30 asistencias. Le siguieron Comandante Luis Piedra Buena (9), Gobernador Gregores (7), Puerto Santa Cruz (5), Caleta Olivia (2), Puerto San Julián (2), El Chaltén (1), El Calafate (1) y Pico Truncado (1).

En paralelo, Protección Civil Provincial realizó otras 26 intervenciones en distintas localidades, trabajando en conjunto con municipios y bomberos. Además, la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la División Caminera desplegaron operativos en rutas para asistir a conductores y garantizar la circulación segura.

Recomendaciones a la población

Las autoridades advirtieron que las condiciones meteorológicas podrían persistir y pidieron a la comunidad extremar precauciones. Entre las principales medidas se recomienda: