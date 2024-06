Temporada invernal: Nación y Provincia trabajan en la prevención en Santa Cruz

En diálogo con LU14 Radio Provincia, el director de Apoyo del Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgo (SINAGIR), Ignacio Cabello, fue consultado sobre el trabajo articulado con la provincia y las medidas que se implementan para afrontar los severos eventos climáticos.

El director nacional de Apoyo del Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgo, Ignacio Cabello, habló con la emisora provincial sobre la actividad del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) santacruceño que reúne a distintos ministerios del Estado Provincial. El mismo cuenta con el apoyo a nivel nacional de la Gestión Integral de Riesgos.



El funcionario nacional comentó que arribaron de regreso a Buenos Aires este jueves, después de estar desde el lunes en Santa Cruz, trabajando en la articulación del COE y otras gestiones relacionadas.



El equipo encabezado por Cabello regresó a Buenos Aires para seguir trabajando a nivel federal junto al resto de las provincias. Al referirse a la decisión de asistir a Santa Cruz, señaló: “La ministra Patricia Bullrich nos pidió que vayamos a Santa Cruz para colaborar en el armado del COE y articular todo el esfuerzo federal en ayuda a las provincias”, explicó a la emisora.



Por eso, en el COE, participaron las fuerzas armadas, las cuatro fuerzas de seguridad, Vialidad Nacional y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias con los organismos científicos técnicos, para brindar reportes diarios de la situación.



“De esa manera nos permite no sólo ayudar a las personas damnificadas, sino también ser previsibles sobre dónde podía estar empeorando la situación y anticiparnos con cualquier tipo de ayuda, y seguir articulándola desde los distintos ministerios”, describió.



En otro tramo, sobre la operatividad, mencionó que el SINAME llegó a El Calafate este lunes a la noche: “Automáticamente llegamos a Río Gallegos. Se juntó al equipo y empezamos a trabajar en los lineamientos que íbamos a seguir a partir del martes a la mañana. Se puso el COE en marcha a las 8 de la mañana donde se citó a todas las fuerzas nacionales y provinciales y distintos ministerios de la provincia con los que estuvimos trabajando, porque cada organismo aporta para la ayuda que se va necesitando”.



Entre las áreas fortalecidas se trabajó en telecomunicaciones para que se puedan comunicar todos los móviles de la provincia, también con los nacionales, y darles frecuencias especiales según el caso; “entonces generamos distintas frecuencias para que el COE pueda estar siempre comunicado con los móviles, porque cualquier pedido tiene no sólo la distancia, sino que con la nieve se genera tiempo de demora en el traslado; por eso las telecomunicaciones son fundamentales en un caso como este”.



Asimismo, se articuló con el Ente Nacional de Comunicaciones para que habilite a los radioaficionados “porque muchas veces a través de ellos podemos llegar a lugares, a los que tal vez a nosotros nos puede costar llegar, con información, tratamos de articular con todas las áreas”.



En toda la Provincia



Sobre la ayuda a los establecimientos rurales, Cabello que no sólo se ocupan de la asistencia a la gente que “tal vez estaba con una necesidad de ser trasladada, sino también llegar con los materiales necesarios: alimentos, leña o carbón, porque el frío era muy fuerte, había mucha nieve, entonces hay que abastecer a esas familias para tener la tranquilidad de que están bien”.



Las personas de los sectores rurales, agregó, “no pueden quedar aislados sin las necesidades básicas para poder estar tranquilos en sus hogares, y esa es nuestra función como Estado Federal, el poder ayudar a la Provincia para cuidar a los vecinos de Santa Cruz” manifestó.



Por último, Cabello expresó: “Fue la primera vez que conocí Santa Cruz. Fue una experiencia hermosa, pero si me tengo que quedar con algo, elijo la gente y el equipo que tienen en Santa Cruz. Hay un compromiso muy importante. Esa es la parte más gratificante para nosotros, el compromiso que tienen todos con los ciudadanos, que, al final del día es para lo que todos trabajamos”.