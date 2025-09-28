Telecomunicaciones recibió a alumnos de la Escuela Industrial N° 6 de Río Gallegos para realizar prácticas profesionalizantes

La Secretaría de Telecomunicaciones y Redes, dependiente del Ministerio de Secretaría General de la Gobernación, a través de un convenio firmado con el Consejo Provincial de Educación, inició las prácticas profesionalizantes para alumnos de la Escuela Industrial N° 6 de Río Gallegos.

En tal sentido, seis estudiantes de dicho establecimiento, divididos en dos grupos, están colaborando en diversas tareas de infraestructura de redes y fibra óptica, lo que les permite aplicar sus conocimientos de electrónica en un entorno real.

Carlos Cassano, secretario de Telecomunicaciones y Redes, en diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos, mencionó que “los jóvenes participan activamente en proyectos esenciales para la provincia”. Actualmente, están trabajando en el centro de monitoreo del 911, colaborando con el tendido de fibra óptica y la configuración de cámaras para diversas áreas gubernamentales, como la Secretaría de Medio Ambiente y Canal 9. Además, han asistido en la reparación de líneas telefónicas en organismos como el IDUV y el Consejo Provincial de Educación (CPE). También se ha destacado su participación en la instalación de 500 metros de fibra óptica en la calle Villarino, un proyecto clave para la futura Secretaría de Archivos Públicos.

Casano explicó que “la subsecretaría atiende a todo el estado provincial y los municipios, brindando soporte técnico para proyectos de infraestructura de redes y telefonía”. Recientemente, el equipo colaboró con la Municipalidad de Río Gallegos para reactivar el centro de monitoreo, poniendo en funcionamiento 35 cámaras. El trabajo, que a menudo implica labor en la calle y en postes, es un desafío constante y se extiende a localidades del interior como Lago Posadas y El Chaltén.

El secretario confirmó que las prácticas profesionalizantes son una iniciativa recurrente. Aunque no se llevó a cabo el año pasado, se espera que el convenio continúe en años futuros, siempre que las instituciones técnicas soliciten las pasantías.

“La secretaría está dispuesta a seguir colaborando para que los estudiantes adquieran experiencia laboral relevante”, consideró el funcionario provincial para finalizar.