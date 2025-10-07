Té a beneficio de la Orquesta Típica de Caleta Olivia: música, bingo y solidaridad para mantener viva la pasión

EN VIVO
El próximo domingo 12 de octubre, la comunidad podrá disfrutar de una tarde especial en el salón del SUPEH, donde se realizará un té a beneficio de la Orquesta Típica de Caleta Olivia. El evento combinará música en vivo, danza, sorteos y juegos, con el objetivo de recaudar fondos para el mantenimiento y afinación de los instrumentos y la organización del concierto de fin de año.

Durante una entrevista con Voces y Apuntes, la profesora Érica Almazán destacó que “los distintos ensambles de la orquesta vamos a estar participando, y también otros músicos del género folclórico y bailarines, para que la gente pueda ir a disfrutar y divertirse”. Además, subrayó el apoyo recibido por parte de las familias: “Agradecemos a los padres, porque sin su apoyo esto no estaría funcionando. El balance es muy positivo”.

La docente explicó que todo lo recaudado será destinado al mantenimiento de los pianos y al concierto de diciembre, y que actualmente la orquesta cuenta con entre 90 y 100 chicos, a los que se van sumando nuevos integrantes durante el año. Las entradas pueden adquirirse a través de las redes sociales o contactando al número 297-5008194, así como también en el SUM del Centro Cultural, de lunes a viernes desde las 17:30.

Por su parte, el profesor Julio Díaz resaltó el trabajo conjunto entre los docentes y la cooperadora de padres, que impulsa distintas actividades para sostener el proyecto. “Al ser instrumentos acústicos, siempre necesitan reparación y mantenimiento, que suelen ser costosos. A mediados de año trajimos a un luthier que se portó bárbaro y arregló más de lo que pensábamos, y ahora estamos viendo a quién traer para la afinación de los pianos”, comentó.

Díaz adelantó que con la entrada, los asistentes recibirán cartones para participar del bingo y sorteos con numerosos premios, gracias al apoyo de comerciantes locales que colaboran con donaciones. “La idea es pasar una tarde con juegos, bingo, música y danzas, disfrutando mientras ayudamos a que la orquesta siga creciendo”, concluyó.

