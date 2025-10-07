Té a beneficio de la Orquesta Típica de Caleta Olivia: música, bingo y solidaridad para mantener viva la pasión

El próximo domingo 12 de octubre, la comunidad podrá disfrutar de una tarde especial en el salón del SUPEH, donde se realizará un té a beneficio de la Orquesta Típica de Caleta Olivia. El evento combinará música en vivo, danza, sorteos y juegos, con el objetivo de recaudar fondos para el mantenimiento y afinación de los instrumentos y la organización del concierto de fin de año.

Durante una entrevista con Voces y Apuntes, la profesora Érica Almazán destacó que “los distintos ensambles de la orquesta vamos a estar participando, y también otros músicos del género folclórico y bailarines, para que la gente pueda ir a disfrutar y divertirse”. Además, subrayó el apoyo recibido por parte de las familias: “Agradecemos a los padres, porque sin su apoyo esto no estaría funcionando. El balance es muy positivo”.

La docente explicó que todo lo recaudado será destinado al mantenimiento de los pianos y al concierto de diciembre, y que actualmente la orquesta cuenta con entre 90 y 100 chicos, a los que se van sumando nuevos integrantes durante el año. Las entradas pueden adquirirse a través de las redes sociales o contactando al número 297-5008194, así como también en el SUM del Centro Cultural, de lunes a viernes desde las 17:30.

Por su parte, el profesor Julio Díaz resaltó el trabajo conjunto entre los docentes y la cooperadora de padres, que impulsa distintas actividades para sostener el proyecto. “Al ser instrumentos acústicos, siempre necesitan reparación y mantenimiento, que suelen ser costosos. A mediados de año trajimos a un luthier que se portó bárbaro y arregló más de lo que pensábamos, y ahora estamos viendo a quién traer para la afinación de los pianos”, comentó.

Díaz adelantó que con la entrada, los asistentes recibirán cartones para participar del bingo y sorteos con numerosos premios, gracias al apoyo de comerciantes locales que colaboran con donaciones. “La idea es pasar una tarde con juegos, bingo, música y danzas, disfrutando mientras ayudamos a que la orquesta siga creciendo”, concluyó.