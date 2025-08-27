Talleres en el CIC Centenario con propuestas para todas las edades

Desde el CIC Centenario, se convoca a los vecinos a sumarse a las actividades que se desarrollan en la institución. Con propuestas para todas las edades, abarcando opciones artísticas, deportivas y culturales.

Mariela Namor, coordinadora del CIC Centenario, mencionó entre las propuestas: manualidades para adultos mayores, arteterapia, taekwondo para mayores de 16 años, bachata, zumba, informática y costura. Asimismo, hizo extensiva la invitación a todos los vecinos para que se acerquen a la institución y que puedan hacer del lugar un espacio de encuentro.

La funcionaria remarcó el relevante rol en la comunidad de estas iniciativas que impulsa la secretaría de Desarrollo Social a cargo de Priscilla Jwanczyk, destacando que la mayor parte de las propuestas son gratuitas o en algunos casos cuentan con tarifas accesibles. La coordinadora destacó que: “Es uno de los lineamientos, trabajar y generar actividades para los vecinos, de esto también se trata de hacer territorio”.

Finalmente, invitó a quienes deseen más información sobre los talleres o actividades del CIC a visitar la página de Facebook del CIC Centenario o comunicarse al teléfono 4835037.