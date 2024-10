Talleres Azul en Sub 15 y Tehuelche en Sub 17 se consagraron campeones

El sábado, el gimnasio Juan Bautista Rocha fue el escenario de la final de la Liga Municipal de Futsal Juvenil, donde se disputaron los títulos en las categorías Sub 15 y Sub 17. Con una gran cantidad de público y el aliento de familiares y amigos, los equipos se midieron y dieron lo mejor de sí.

En la categoría Sub 15, el equipo de Talleres Azul se alzó con el trofeo de campeón tras una destacada actuación a lo largo del torneo. Durante la premiación, se reconocieron a los jugadores más destacados, siendo Juan Esperanza de Boxing A el goleador de la categoría, mientras que Talleres Azul también se llevó el premio a la valla menos vencida. El tercer puesto fue para el Club Academia, y Boxing se quedó con el segundo lugar.

La categoría Sub 17 tuvo como protagonistas a los equipos de Boxing y Tehuelche, quienes se enfrentaron anoche en una final reñida, ya que terminaron el partido 4 a 4 y debieron definir en penales. Finalmente, el equipo de Tehuelche se coronó campeón, mientras que Boxing se llevó el segundo puesto y Diablos Rojos el tercer lugar. En esta categoría, Leonel Martínez de Diablos Rojos fue reconocido como el goleador, y Jeremías Ruso de Tehuelche fue destacado como el jugador más valioso.

El evento fue oportuno para agradecer a todos los involucrados en la liga. La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Río Gallegos, encabezada por la licenciada Silvina Juárez y el intendente Pablo Grasso, recibió elogios por su apoyo constante a los juveniles. Además, se reconoció la labor del personal municipal y de los árbitros que hicieron posible el desarrollo de la liga.

Categoría Sub 15:

Campeón: Talleres Azul Subcampeón: Boxing Tercer Lugar: Club Academia Goleador: Esperanza Juan (Boxing A) Valla Menos Vencida: Talleres Azul

Categoría Sub 17: