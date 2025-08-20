Taller práctico de armado de microtúneles para potenciar la producción local

INTA AER Caleta Olivia llevará adelante un taller abierto a la comunidad sobre el armado de microtúneles, una técnica sencilla y económica que favorece la producción a pequeña escala. La actividad será dictada por la Ing. Paula Luna y Luis Andrade en la Unidad Académica de la UNPA, espacio donde la institución tiene sus oficinas.

“Es nuestro primer tallercito en este lugar y queremos brindar conocimientos para armar esta estructura que es sencilla y económica, con muy buenas respuestas para la producción a pequeña escala”, explicó Luna en diálogo con La Mañana en Patagonia.

La propuesta será totalmente práctica: “Vamos a arrancar con la construcción de dos microtúneles y todas las pautas y manejos necesarios. Es abierto al público para enseñar, mostrar y que aquellos que lo necesiten lo puedan replicar en sus casas o en sus chacras”, agregó.

Los microtúneles funcionan como pequeños invernaderos, especialmente útiles para cultivos de hojas y tubérculos. “En estas épocas, con las heladas y el viento, son muy recomendables porque protegen muy bien y resultan muy prácticos”, subrayó la ingeniera.

📞 Más información: 2975 207920.