Taller de defensa personal para mujeres en el CIC Centenario.

El Centro Integrador Comunitario Centenario ofrece un taller de defensa personal dirigido a mujeres. La actividad gratuita se extenderá durante todo agosto y se realiza los sábados de 15 a 17 horas para mujeres desde los 12 años, sin necesidad de experiencia previa.

Mariela Namor, coordinadora del CIC, explicó que el objetivo de la Secretaría de Desarrollo Social con esta iniciativa es “tratar de cuidar a la comunidad”. “Darles herramientas para que cuando surjan algunas situaciones, que podemos sufrir cualquiera de nosotras, sepamos qué hacer”, señaló.

La propuesta no sólo apunta a responder ante una agresión, sino también a brindar “las herramientas y el equilibrio para poder salir lo más ilesa posible de la situación”. Namor adelantó que la capacitación continuará: “Seguramente vamos a seguir porque el instructor tiene muchas ganas de hacer un trabajo social”, y añadió que la idea es ampliar la formación para incluir también a varones.