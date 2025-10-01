EN VIVO
Suspensión de clases en Zona Norte por alerta meteorológica

El Consejo Provincial de Educación resolvió suspender las actividades escolares del turno tarde y vespertino de este miércoles 1 de octubre en varias localidades de la Zona Norte de Santa Cruz. La medida busca resguardar la seguridad de la comunidad educativa ante el temporal.

El Consejo Provincial de Educación (CPE) informó que este miércoles 1 de octubre se suspenden las clases en el turno tarde y vespertino en todas las instituciones educativas de la Zona Norte de la provincia, debido a la alerta meteorológica vigente.

La medida alcanza a las localidades de Las Heras, Caleta Olivia, Pico Truncado, Tellier, Fitz Roy, Jaramillo, Puerto Deseado, Cañadón Seco y Koluel Kayke, donde las condiciones climáticas adversas podrían representar un riesgo para estudiantes, docentes, familias y personal escolar.

Desde el Gobierno de Santa Cruz recomendaron a la comunidad mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales que se difundirán a través de los canales de comunicación correspondientes.

