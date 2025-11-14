Suspenden las clases en siete localidades de Santa Cruz por alerta meteorológica

El Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz informó que este viernes 14 de noviembre se suspenderán las clases en todos los turnos y en todos los niveles educativos de siete localidades de la provincia, debido a la alerta meteorológica emitida por la Subsecretaría de Protección Civil.

La medida alcanza a los establecimientos educativos de Los Antiguos, Perito Moreno, Lago Posadas, El Chaltén, Bajo Caracoles, Tres Lagos y Gobernador Gregores, donde se prevén condiciones climáticas adversas que podrían afectar la circulación y la seguridad de la comunidad.

Desde el organismo provincial señalaron que la decisión se tomó con el objetivo de priorizar el resguardo de estudiantes, docentes, familias y personal escolar, ante el escenario de fuertes vientos y otras contingencias previstas para la jornada.

Asimismo, el CPE recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, donde se actualizará la situación climática y se comunicarán nuevas disposiciones en caso de ser necesario.