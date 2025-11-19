Suspenden las actividades por el 124° Aniversario de Caleta Olivia

La Municipalidad de Caleta Olivia comunica a la comunidad que, ante la grave emergencia climática que afecta a nuestra ciudad y siguiendo las directivas del intendente Pablo Carrizo, se ha tomado la decisión de suspender todas las actividades previstas en el marco del 124° Aniversario de Caleta Olivia.

El Ejecutivo Municipal considera que no es momento de celebraciones, sino de unidad, responsabilidad y trabajo, por lo que cada recurso humano, operativo y económico del Municipio está siendo destinado a reparar daños, asistir a los vecinos y reconstruir la ciudad sector por sector.

Aun así, se concretará una actividad institucional mínima y de carácter oficial:

Jueves 20 de noviembre:

▪️Izamiento del Pabellón Nacional: 10:30 horas en el Monumento al Obrero Petrolero “Gorosito”.

La gestión municipal agradece la comprensión y el acompañamiento de la comunidad en este momento crítico, reafirmando que el compromiso del Intendente y de todo su equipo es estar presentes, conducir la respuesta y poner a Caleta Olivia de pie cuanto antes.