Suárez resaltó que “tenemos un Gobernador que apuesta fuertemente por la producción”

El presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Adrián Suárez, felicitó a la Sociedad Rural Río Gallegos por las diferentes exposiciones que se presentaron en las Jornadas Ganaderas y destacó la participación de jóvenes estudiantes, tanto de la Escuela del Viento de Río Gallegos como de la Escuela Agropecuaria N°1 de Gobernador Gregores.

“Creemos que va a sumar a esto de producción y trabajo que tanto pregonamos desde el Estado Provincial”, sostuvo Adrián Suárez durante su presentación en las Jornadas Ganaderas Río Gallegos 2025, donde el organismo provincial tuvo una participación activa para explicar las acciones que viene desarrollando el Gobierno Provincial en el sector.

Por otro lado, advirtió que “no estamos pasando un momento fácil en el Gobierno nacional”, pero dejó en claro que “tenemos un Gobernador que apuesta fuertemente por la producción”.

Suárez, insistió con la premisa que hoy “tenemos un Gobernador que volvió a instalar en la parte política la palabra producción y trabajo, y vamos a seguir en ese rubro”, dando cuenta que la política del CAP es “reactivar las grandes zonas del campo en nuestra provincia y mantener lo que ya está”.