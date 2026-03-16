SPSE realizó trabajos de mantenimiento de cloaca y ampliación del suministro hídrico en Río Gallegos

Durante el fin de semana, se realizaron trabajos en varios pozos de bombeo y se concretó una ampliación de red de agua en los barrios El Faro y ADOSAC.

En el marco de un operativo coordinado con equipos de diferentes distritos, personal de Saneamiento de Río Gallegos llevó adelante tareas de limpieza y mantenimiento en distintos pozos de bombeo de la ciudad.



Los trabajos se realizaron en los pozos de bombeo N° 1, N° 2, N° 4, N° 7, N° 11, N° 16, N° 25 de Mayo y YPF, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema y mejorar la prestación del servicio para los vecinos.



Asimismo, se avanzó con la ampliación de 150 metros de red de agua en los barrios El Faro y ADOSAC de la ciudad, una intervención que permitirá fortalecer la infraestructura existente y acompañar el crecimiento de estos sectores.