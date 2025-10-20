El Sector Comercial del Distrito Puerto Deseado de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) lleva adelante acciones preventivas destinadas a garantizar un sistema eléctrico seguro y confiable.

En este marco, se trabaja en la detección y regularización de conexiones clandestinas, con el acompañamiento del Sector de Cortes y Conexiones, destacando la importancia de mantener instalaciones seguras y en condiciones reglamentarias. Estas tareas contribuyen a prevenir riesgos eléctricos, mejorar la calidad del servicio y proteger la integridad de los usuarios.

Asimismo, se realizan actas por anormalidades en pilares, promoviendo el uso responsable de la energía y el cumplimiento de las normas vigentes.

Para evitar cortes de suministro por mora, SPSE continúa enviando avisos de deuda físicos y digitales en los correos suministrados en nuestro sistema, recordando a los usuarios la importancia de mantener sus pagos al día.

Con el compromiso de brindar una atención cercana y con calidad humana, el equipo comercial brinda detalles de la atención en cada uno de sus distritos

Puerto Deseado atiende de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas en la oficina local SPSE promueve la regularización eléctrica para una energía segura y confiable