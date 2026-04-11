SPSE optimiza el sistema cloacal en Pico Truncado con intervenciones en puntos críticos

Las acciones forman parte del esquema operativo de mantenimiento que lleva adelante la empresa, orientado a restablecer niveles óptimos en sectores críticos del sistema urbano.

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), distrito Pico Truncado, informó la finalización de tareas de mantenimiento preventivo y desobstrucción técnica en el sistema de saneamiento de la localidad de Pico Truncado, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la red cloacal.

Estas intervenciones se enmarcan en una línea de gestión que impulsa el gobernador Claudio Vidal, orientada a recuperar y sostener servicios esenciales que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos, priorizando el funcionamiento eficiente de la infraestructura sanitaria en toda la provincia.

Trabajos en cámaras de alta complejidad

Las tareas incluyeron intervenciones en cámaras de gran profundidad, lo que demandó la utilización de equipamiento específico de succión y limpieza hidrodinámica.

Entre los principales trabajos realizados se destacan:

Plaza Malvinas: limpieza técnica de cámara profunda con un descenso operativo de 6 metros, que permitió la remoción total de sedimentos.

limpieza técnica de cámara profunda con un descenso operativo de 6 metros, que permitió la remoción total de sedimentos. Intersección de Güemes y Mariano Moreno: saneamiento de cámara a 3 metros de profundidad.

saneamiento de cámara a 3 metros de profundidad. Sector Viamonte y Pellegrini: limpieza hidrodinámica en red troncal y mantenimiento de dos cámaras a una profundidad de 4,80 metros.

limpieza hidrodinámica en red troncal y mantenimiento de dos cámaras a una profundidad de 4,80 metros. Calle Saavedra: acondicionamiento de cámara profunda para asegurar la correcta circulación del caudal.7

Mantenimiento continuo y prevención

Estas acciones forman parte de un plan de mantenimiento continuo que busca prevenir obstrucciones, optimizar el funcionamiento del sistema cloacal y mejorar la calidad del servicio para los vecinos.

De esta manera, SPSE reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria en Pico Truncado, a través de intervenciones técnicas que permiten dar respuesta a las necesidades de la comunidad.