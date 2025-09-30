EN VIVO
SPSE: Cierre de oficinas por Aniversario de la Institución

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informa que, con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de su creación, el próximo 1° de octubre las Oficinas de Atención Comercial permanecerán cerradas en toda la provincia.

Se recuerda a los usuarios que podrán realizar gestiones y trámites a través de la página web oficial: spse.ar

Asimismo, se informa que se mantendrán activas las guardias para la atención de reclamos y emergencias, garantizando así la continuidad del servicio ante cualquier eventualidad.

